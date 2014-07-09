Зарубіжні банки через санкції перестають кредитувати сировинний сектор Росії

Російські виробники сировини, в тому числі ЛУКОЙЛ і «Роснефть», внаслідок санкцій відчули нестачу кредитів від іноземних банків, які скоротили кредитування галузі до мінімуму з 2009 року, повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.

Обсяг синдикованих кредитів за півроку знизився на 82%, до 3,5 мільярда доларів. Обсяг кредитування світової сировинної галузі при цьому скоротився на 2%, до 344,2 мільярда доларів.

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Цього року російським корпоративним позичальникам доведеться виплатити за міжнародними кредитами 191 мільярд доларів - близько 9,6% ВВП.

«Після того, як події почали розгортатися, банки відступили, - сказав у телефонному інтерв'ю 30 червня глава підрозділу кредитного фінансування в Європі, на Близькому Сході і в Африці Citigroup Inc. Девід Басра. - Не те що б банки сумнівалися у здатності компаній погасити кредити, але в умовах дії санкцій співпрацювати просто не хочеться».

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