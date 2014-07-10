"Антонов" покаже новий літак на аерокосмічній виставці в Британії

Як повідомляє прес-служба ДП "Антонов", Ан-178, перший політ якого запланований на початок 2015 року, володіє вантажопідйомністю до 18 т і зможе виконувати завдання в рамках матеріально-технічного забезпечення військ, парашутне десантування невеликих військових підрозділів та вантажів на платформах, транспортувати поранених і легку техніку, доставляти обладнання та двигуни.

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Крім того, особливістю Ан-178 є можливість перевезення всіх існуючих у світі типів вантажів (в контейнерах і на піддонах), йдеться в повідомленні. Цей літак отримає можливість базування на аеродромах всіх типів.

Літак буде оснащений двома реактивними двигунами, які порівняно з чотирма турбогвинтовими, що використовуються на багатьох транспортних літаках, при однаковій витраті палива мають практично на 40% більшу крейсерську швидкість.

У ДП оцінили потребу ринку в цьому літаку в 200 машин на період до 2032 року.

Як повідомляє прес-служба, крім Ан-178, ДП представить на виставці військово-транспортний літак короткого зльоту і посадки Ан-70, подальшу програму розвитку важкого транспортного літака Ан-124-100 "Руслан", програму розвитку сімейства регіональних реактивних літаків Ан-148/Ан-158, а також ряд нових проектів.