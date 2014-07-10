Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК повернуть державі

Фонд державного майна України проведе оцінку цілісних майнових комплексів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату з метою повернення їх в управління держави, йдеться в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» від 9 липня ц.р.

Зокрема, ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювачів цілісних майнових комплексів Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК, які відбудуться 23 липня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна у червні п.р. за дорученням Кабінету міністрів України повідомив «Кримський титан», який контролює бізнесмен Дмитра Фірташ, про намір не продовжувати договору оренди цілісних майнових комплексів Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК.

Як зазначили в Кабміні, дане рішення повинно зупинити прихований процес приватизації цих підприємств.

Довідка УНІАН. 24 січня 2012 року за підсумками судових розглядів «Кримський Титан» і Фонд держмайна підписали мирову угоду, згідно з якою сторони домовилися про продовження терміну оренди «Кримським Титаном» Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК до вересня 2014 року.

Термін дії договорів оренди Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату закінчується 5 вересня 2014 року.