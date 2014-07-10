Виробників можуть зобов'язати самостійно утилізувати тару

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді зобов'язати виробників самостійно утилізувати і переробляти відходи упаковки, а також стимулювати використання вторинної сировини в переробній промисловості.

Текст відповідного законопроекту «Про упаковку і відходи упаковки» опубліковано на сайті Верховної Ради.

«Метою проекту закону є встановлення правових основ і гармонізація законодавства України із законодавством ЄС у сфері поводження з упаковкою та її відходами з метою створення в Україні системи роздільного збору, комплексної переробки і утилізації відходів упаковки, збільшення обсягів використання як вторинної сировини», - говориться в пояснювальній записці.

Законопроект зобов'язує виробників забезпечувати переробку і утилізацію відходів упаковки або безпосередньо, або шляхом передачі цих обов'язків уповноваженій компанії з утилізації. При цьому виробники будуть зобов'язані забезпечити здійснення роздільного збору відходів, прийом відходів від споживача, а також обладнання санкціонованих місць засобами для їх роздільного збору.

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Законопроект регламентує норми утилізації впродовж 5 років від дня його ухвалення. Наприклад, у перший рік утилізації підлягає не менш як 22% паперових і картонних упаковок, у п'ятий рік – мінімум 56%, скляних – 22% і 57%, пластмасових – 8% і 22%, відповідно. Крім того, закон зобов'яже виробників звітувати перед уповноваженими державними органами про виконання норм утилізації.

Передбачена також можливість створення неприбуткової уповноваженої компанії з утилізації, яка створюється самими виробниками упаковки і акредитується відповідальними державними органами. Така уповноважена компанія виконує обов'язки з утилізації упаковки своїх учасників-засновників.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня представники 20 бізнес-асоціацій закликали Кабінет міністрів ліквідувати державну монополію на утилізацію відходів упаковки.

В Україні на сьогоднішній день показник утилізації упаковки не перевищує 4%, тоді як діюча в ЄС система розширеної відповідальності виробника забезпечує утилізацію до 60% таких відходів.

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Довідка УНІАН. Єдиним уповноваженим підприємством, яке відповідає за побудову на загальнонаціональному рівні системи збору і утилізації відходів як вторинної сировини, а також за організацію системи роздільного збору твердих побутових відходів є державне підприємство «Укрекоресурси», створене в 2001 році.

До структури держпідприємства станом на кінець 2012 року входили 26 представництв в Україні, три комплекси з переробки відходів, інформаційно-аналітичний і санітарно-медичний центр. У 2012 році підприємство одержало доходи у розмірі 120 млн. грн.