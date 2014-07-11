Попит на ринку нових пасажирських літаків зростатиме понад прогнозу - Boeing

Американський концерн Boeing змінив свій прогноз щодо ситуації на ринку нових пасажирських літаків, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

В компанії вважають, що в найближчі 20 років буде продано 37 тис. таких повітряних суден на загальну суму $5,2 трлн. У попередньому прогнозі мова йшла про 35 тис. літаків на суму $4,8 трлн.

Як заявив віце-президент Boeing з маркетингу Ренді Тинсет, попит на реактивні літаки залишається сильним і стійким.

За прогнозом компанії, зростання попиту відбудеться в основному за рахунок вузькофюзеляжних літаків: як вважають у Boeing, за 20 років буде продано 25,7 тис. таких повітряних суден на $2,56 трлн.

У Boeing також вважають, що в 2014 році число подорожуючих пасажирів авіатранспортом складе 3 млрд, а до 2033 року цей показник перевищить 7 млрд, переважно за рахунок Азіатсько-Тихоокеанського регіону.