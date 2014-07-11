На Луганщині призупиняють роботу шахт після обстрілу автобуса з гірниками

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК, що підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, з 11 липня припиняє роботу 4-х шахт у Луганській області після того, як напередодні увечері був обстріляний автобус з гірниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

«Після учорашньої події ми ухвалили рішення призупинити роботу 4-х шахт у Луганській області, на яких працюють 4,5 тисячі чоловік», - сказав він.

За його словами, йдеться про шахти «Червоний партизан», «Ровеньківська», «Луганська» і «71-Індустрія».

Крім того, сьогодні було зупинено два збагачувальні комбінати.

Також Тимченко повідомив, що в ході вчорашнього обстрілу автобуса з гірниками ДТЕК загинули 4 людини, 16 - поранені, з них 2 - тяжко, вони перебувають у реанімації.

На уточнююче питання журналістів про те, хто, на думку ДТЕК, вів обстріл автобуса з гірниками, директор з видобування вугілля ДТЕК Андрій Смирнов відповів: «Ми не знаємо, хто це стріляв... Міномети є як з одного боку, так і з іншого».

Читайте такожУ Луганську з'явилися російські танки Т-72 - журналіст

Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять: «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.