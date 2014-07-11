Сталевари США вимагають від Вашингтона негайно розірвати торгову угоду з Росією

Сталеві компанії США звинуватили російських конкурентів у заповенні американського ринку дешевим листовим прокатом і попросили свій Мінторг скасувати торгову угоду 15-річної давності, що загрожує російським компаніям великими антидемпінговими митами, передає Reuters.

Компанії Nucor Corp., U.S. Steel Corp, ArcelorMittal USA LLC та інші поскаржилися Міністерству торгівлі США на те, що договір про обмеження торгівлі сталлю 15-річної давності не завадив російським виробникам демпінгувати на американському ринку і збільшити постачання листового прокату в США на 1.400 відсотка у першій половині 2014 року в річному порівнянні.

Читайте такожУряд Росії визнав, що розширення санкцій відчутно вдарить по ВВП"Угода не досягла своєї мети і тому має бути негайно розірвана", - йдеться в заяві американських металургів, поширеному їх юристами.

Ідея розірвати так звану Угоду про припинення антидемпінгових розслідувань від 1999 року вкладається в логіку посилення позиції американської адміністрації щодо Росії після зростання напруженості між країнами навколо України, що, зокрема, вилилося у скасування торговельних пільг для Росії.

Читайте такожНуланд: США готові найближчим часом запровадити нові санкції проти РосіїУгода дозволяла російським сталевим компаніям уникати великих антидемпінгових мит на гарячекатаний прокат. Замість мит, США встановили квоту та нижню межу цін.