Референтне ціноутворення на бюджетні ліки введуть з 1 серпня

Кабінет міністрів України з 1 серпня вводить референтне ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, закупівля яких здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів.

Відповідну постанову №240 «Про референтном ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за кошти державного і місцевих бюджетів» від 2 липня опубліковано на сайті уряду.

Згідно з документом, з 1 серпня підлягають декларуванню зміни оптово-відпускних цін без урахування мита та податку на додану вартість на ліки, які можуть закуповувати заклади охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з бюджетів. Також декларуванню підлягають медвироби, які включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або щодо яких складено декларації про відповідність медичного виробу, та які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів бюджетів. Серед таких виробів перев'язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, лабораторний посуд, вироби окулярної оптики та інше.

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При цьому установи та заклади охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з бюджетів, будуть закуповувати лікарські засоби і медвироби за цінами, які не перевищують рівень задекларованих змін. Зміни оптово-відпускних цін на ліки і медвироби, внесених до набуття чинності цієї постанови до реєстру оптово-відпускних цін, підлягають декларуванню до 1 березня 2015 року.

Уряд доручив Міністерству охорони здоров'я протягом двох місяців привести власні нормативно-правові акти у відповідність з документом, поінформувати виробників лікарських засобів та виробів медичного призначення про зміну ціноутворення на такі засоби і вироби, передбаченому цією постановою, а також затвердити у двомісячний строк спільним наказом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі порядок розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держцінінспекції, при розрахунку референтних цін будуть враховуватися ціни на такі ж препарати в сусідніх країнах - у Словаччині, Болгарії, Молдові та Польщі. Якщо подібні лікарські препарати в цих країнах не представлені, будуть враховуватися ціни в Латвії, Сербії, Угорщині та Україні.

Громадяни зможуть з відкритих джерел дізнатися про встановлення граничною ціною лікарського препарату та контролювати фармацевтичний бізнес.

З весни 2014 року в Україні спостерігається істотне підвищення цін на ліки. Громадські організації, виступаючи від імені споживачів, неодноразово заявляли, що ціни на імпортні ліки в Україні вище, ніж у сусідніх країнах. Більш того, зростання цін пов'язане не тільки з коливанням курсу валют і введенням 7% ПДВ на імпорт ліків, але і зі зловживанням аптечних мереж, дистриб'юторів, виробників.

Наприкінці квітня Антимонопольний комітет заявив про початок дослідження з українського ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами у зв'язку з численними зверненнями громадян з приводу істотного подорожчання ліків.