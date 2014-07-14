У США металурги хочуть обмежити поставки сталі з Росії

Два роки тому Комітет з комерції США за погодженням з Мінекономрозвитку Росії ввів формулу розрахунку мита на російський гарячекатаний сталевий прокат для американського ринку, пишуть "Ведомости".

Згідно з формулою мита на російський прокат повинні були переглядатися щокварталу на основі спотових цін з урахуванням обсягу імпорту в США, а разове їх підвищення після IV кварталу 2012 р. становило 10,23%, йдеться в документах Комітету з комерції США. У 2013 р. після введення мита на імпорт гарячекатаного прокату з Росії в США скоротився майже утричі - до 77 611 т.

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Через два роки американські металурги - компанії US Steel, Nucor ArcelorMittal USA - направили в Комітет з комерції США колективний лист (є в розпорядженні «Відомостей»), в якому йдеться, що прийнята раніше для розрахунків формула більше не працює. Компанії звинувачують російських постачальників прокату в заниженні цін на сталь і в збільшенні поставок з Росії з січня по червень 2014 р. на 1400% до аналогічного періоду 2013 р.

Представник комітету з комерції США підтвердив отримання листа і зазначив, що заявники просять відомство ввести антидемпінгові мита. «Ми розглядаємо цей запит», - сказав він.