Кабмін змінив гендиректора держконцерну "Укрторф"

Кабінет міністрів України звільнив генерального директора державного концерну "Укрторф" Сергія Власенка та призначив на його місце Андрія Озерчука.

Відповідні розпорядження від 2 липня розміщено на сайті уряду.

«Звільнити Власенка Сергія Миколайовича від посади генерального директора ДК "Укрторф" за власним бажанням... Призначити Андрія Озерчука Миколайовича генеральним директором ДК "Укрторф"», - йдеться в розпорядженнях уряду №642-р і 645-р

Як повідомляв УНІАН, Кабмін призначив Власенка гендиректором «Укрторфу» 2 жовтня 2013 року.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укрторф» створено в травні 2007 р. і є державним господарським об'єднанням, контроль за діяльністю якого здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

У концерн входять підприємства: «Волиньторф», «Житомирторф», «Київторф», «Коростишівський завод «Реммашторф», «Поділляторф» (м. Хмельницький), «Рівнеторф», «Сумиторф», «Чернігівторф» та «Укрінспаливо» (Черкаська обл.).