Ахметов і Новинський через 7 років об'єднали свої гірничо-металургійні активи

Найбільша холдингова компанія України - група СКМ Ріната Ахметова і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського 7 липня завершили розпочату у 2007 році угоду з об'єднання гірничо-металургійних активів компанії Metinvest B.V. (Нідерланди) - материнської компанії групи «Метінвест», йдеться в повідомленні "Смарт-Холдингу".

Згідно з повідомленням, на останньому етапі операції група «Смарт» внесла в статутний капітал Metinvest B.V. 100% акцій компанії Trosilia Holdings Limited (Кіпр), в опосередкованому володінні якої знаходиться 46,15% акцій Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК).

Завершення об'єднання гірничо-металургійних активів СКМ і "Смарт-Холдингу" було оформлено підписанням угоди акціонерів, яке регулює внесення сторонами активів, які їм належать, у Metinvest B.V., а також встановлює обсяг прав кожної з сторін з корпоративного управління компанією.

Відповідно до даної угоди, за внесення компанії Trosilia Holdings Limited у статутний капітал Metinvest B.V. група «Смарт» отримала низку додаткових прав в галузі корпоративного управління групою «Метінвест». Зокрема, це право вето щодо низки питань, які належать до компетенції наглядової ради та загальних зборів акціонерів Metinvest B.V. З 10 членів наглядової ради Metinvest B.V. сім членів будуть призначатися від СКМ і три - від «Смарт-Холдингу».

Головний виконавчий директор Metinvest B.V. і групи «Метінвест» буде призначатися СКМ, а «Смарт-Холдинг» отримає право призначати другого директора - члена правління Metinvest B.V.

Крім того, в рамках завершення угоди на користь групи «Смарт» була випущена додаткова акція компанії Metinvest B.V. У результаті, частка СКМ в Metinvest B.V. скоротилася на 0,01% - до 71,24%, частка «Смарт-Холдингу» зросла на 0,01% - до 23,76%, частка Clarendale Limited (належить колишнім власникам Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча) залишилася на колишньому рівні в 5%.

Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» в 1-му кварталі 2014 року зберіг виробництво товарної металопродукції на рівні січня-березня 2013 року, що склало 3 млн тонн, виплавка сталі скоротилася на 11% - до 2,755 млн, при цьому виробництво чавуну збільшилося на 3% - до 2,8 млн тонн. Випуск загального залізорудного концентрату скоротився на 5% - до 8,820 млн тонн, а видобуток коксівного вугілля знизився на 12% - до 2,537 млн тонн.

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Довідка УНІАН. Компанія «Систем Кепітал Менеджмент» - професійний інвестор, який володіє й управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості. 100% акцій СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.

«Смарт-Холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь в проектах в якості стратегічного або портфельного інвестора.

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Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним із найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

У металургійний дивізіон компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону групи входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітної сировини: Північний, Інгулецький, Центральний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).

«Метінвест» у 2013 році скоротив чистий прибуток на 12% у порівнянні з 2012 роком - до 392 млн дол. з 445 млн дол.