Українська промисловість зможе вийти на ринки ЄС через 7-10 років - експерт

Українські виробники промислової продукції зможуть повноцінно вийти на ринки країн ЄС через 7-10 років у зв'язку зі складністю переходу на нові технічні стандарти.

Про це в коментарі УНІАН заявив президент Київської торгово-промислової палати Микола Засульський.

«Потрібно 7-10 років роботи, щоб вивести промисловість на європейський ринок, всю промисловість, а не тільки агрокомплекс, але потрібно працювати», - сказав Засульський.

За його словами, це необхідно для впровадження численних технологічних стандартів ЄС, що включає в себе багато складових компонентів.

«Вибудовування всієї технології за вимогами Європи - це колосальна робота, але це нормальний процес», - підкреслив експерт.

Він зазначив, що 5 років адаптації України до вимог європейського ринку закладені в умови Угоди про асоціацію України і ЄС, адже протягом цього періоду Україна може зберігати імпортні мита на промислову продукцію Євросоюзу.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі, яка передбачає створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі і зниження тарифних бар'єрів між сторонами.

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Україна зобов'язана поступово знижувати імпортні мита протягом 5, а за деякими товарами 10 років, у той час як ЄС відкрив свій ринок для України в режимі автономних торгових преференцій ще до підписання угоди.