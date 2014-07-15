Промвиробництво в єврозоні скоротилося на 1,1%
Обсяг промислового виробництва в єврозоні в травні 2014 р. впав на 1,1% порівняно з попереднім місяцем, свідчать дані Статистичного управління Європейського союзу (Eurostat).
Аналітики, опитані агентством Bloomberg, прогнозували скорочення показника на 1,2%.
Щодо травня 2013 р. промвиробництво збільшилося на 0,5%, як і очікувалося.
Зростання за квітень в місячному вираженні був переглянутий з 0,8% до 0,7%, а підвищення в річному вираженні підтверджено на рівні 1,4%, пишуть Вести.ru.
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Сильне щомісячне підвищення серед країн єврозони зареєстровано в Нідерландах, там показник збільшився на 1,1%. Найбільш різке зниження було в Португалії, де промвиробництво скоротилося на 3,6%.
У Німеччині промвиробництво скоротилося на 1,4% в травні відносно квітня, у Франції - на 1,3%, в Іспанії - на 0,9%.
А втім промвиробництво в 28 країнах Європейського союзу (ЄС) в травні впало в порівнянні з квітнем на 1,1%. У річному вираженні спостерігалося зростання показника на 1,1%.
Згідно з травневим прогнозом Єврокомісії, ВВП країн єврозони виросте в 2014 р. на 1,2% після двох років рецесії, в 2015 р. зростання економіки прискориться до 1,7%.