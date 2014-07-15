Близько 5 тисяч підприємств зазнали рейдерських захоплень за Януковича - експерт

Загальна кількість підприємств, що піддалися рейдерським захопленням упродовж перебування на президентському посту Віктора Януковича, становила близько 5 тисяч, повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник Антирейдерської асоціації України Володимир Остапенко.

За його словами, рейдерським захопленням при Януковичі піддавалися цілі галузі економіки. За оцінкою Остапенка, щорічна сума операцій з незаконного перерозподілу власності становила близько 7 млрд доларів.

За словами народного депутата України (фракція «Батьківщина»), голови парламентського комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Олександри Кужель, на сьогодні перед законодавчою і виконавчою владою, правоохоронними органами стоїть завдання з наведення законності в цьому питанні. За її інформацією, на даний час до її парламентського комітету надійшло 78 запитів від підприємців, які постраждали внаслідок рейдерських захоплень. За її словами, вирішення цих питань вимагає постійного контролю за розслідуванням випадків рейдерства правоохоронними органами. Одним з рішень цього питання, за словами Кужель, може стати повноцінна робота раніше створеної Міжвідомчої комісії з протидії рейдерству. Кужель також відзначила, що її комітетом розроблені пропозиції, відповідно до яких при цій комісії планується створити аналітичну групу, яка займатиметься аналізом фактів рейдерства, а також надаватиме щодо них свої висновки до правоохоронних органів.

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Кужель також повідомила, що спроби рейдерских захоплень тривають і після зміни влади в Україні. Величезна кількість випадків рейдерства, за її інформацією, зафіксована в Криму, після окупації цієї української території Росією. Зокрема, за її словами, рейдерським атакам піддаються середні і дрібні підприємці, в першу чергу, власники невеликих об'єктів нерухомості, готелів. Кужель також повідомила, що на даний час почався процес перерозподілу власності громадян України, які побігли до Росії після зміни влади. "Ті, хто їх прийняв, вже вимагають поділитися своїм бізнесом", - відзначила вона. За її словами, в даному випадку необхідно розглянути можливість арешту такої власності, щоб уникнути можливості подальшого її незаконного перерозподілу.

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