Збитки українських металургів зросли втричі і перевищили 1 млрд доларів

Металургійна галузь України за підсумками січня-травня 2014 року наростила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 2,8 разу або на 8,29 млрд грн - до 12,76 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні за вказаний період знизився на 7%, а ціни на прокат чорних металів в середньому зросли на 11% (у гривневому еквіваленті), що дозволило отримати прибуток від операційної діяльності в сумі 1,7 млрд грн. Водночас, через втрати від курсової різниці (при переоцінці валютних позикових коштів та відсотків за ними) отримано від'ємний фінансовий результат», - йдеться в повідомленні.

За даними «Металургпрому», чистий дохід (виручка) метпідприємств від реалізації продукції за 5 місяців ц.р. зріс на 14,2% (на 0,4 млрд грн) і склав 67,3 млрд грн.

Рентабельність операційної діяльності за січень-березень 2014 року склала 2,4% проти мінус 8,2% за підсумками аналогічного періоду минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України за підсумками 2013 року скоротила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) у порівнянні з 2012 роком на 22,3% або на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн, негативна рентабельність реалізованої продукції склала «мінус» 9,1% проти 9,8% за 2012 рік.

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Кредиторська заборгованість метпідприємств за минулий рік знизилася на 1,8 млрд грн і за станом на 1 січня 2014 року склала 62,1 млрд грн. Дебіторська заборгованість знизилася на 6,6 млрд грн і склала 49,6 млрд грн.