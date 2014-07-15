Припливу масштабних інвестицій заважають військові дії на Донбасі - Держінвестпроект

Основним чинником, що заважає припливу масштабних іноземних інвестицій в Україну, є військові дії на Донбасі.

Про це під час прес-конференції сказав голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Сергій Євтушенко.

"Для того, аби сьогодні прихід інвестора в Україні не нагадував джек-пот або виграш в бінго, ми повинні зробити три основні фундаментальні трансформації. Перше - потреба у внутрішній політичній стабільності, друге - досягти внутрішньої економічної стабільності, і третє фундаментальне завдання - врегулювання конфлікту на сході, тобто сучасного типу неоголошеної війни", - сказав він.

Він зазначив, що ситуація з інвестиціями зараз складна. За його словами, війна в Донецькій і Луганській областях в даний час є стоп-фактором для надходження масштабних інвестицій до України. Проте в разі врегулювання військового конфлікту інвестиційна привабливість країни зросте.

"Тим не менш, ми переконані, що зміни не за горами, вони відбудуться. І я прогнозую, що за умови виконання цих трьох "домашніх завдань", за умови врегулювання конфлікту на сході, я прогнозую швидке зростання інвестиційної привабливості інтересу до України як до майданчика розміщення інвестицій", - сказав Євтушенко.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2014 року склав 52,179 млрд дол., що на 6,207 млрд дол., або на 10,63%, менше показника на початок поточного року.