Російська промисловість різко загальмувала в червні

Промислове виробництво в РФ зросло в січні - червні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,5%, йдеться в матеріалах Росстату, передає ИТАР-ТАСС.

У червні в річному вираженні цей показник збільшився на 0,4%, порівняно з травнем 2014 року - знизився на 0,1%. При цьому з виключенням сезонного і календарного чинників промвиробництво за червень скоротилося на 0,7%.

Зростання промвиробництва у другому кварталі 2014 року у порівнянні з аналогічним показником роком раніше становило 1,8% (МЕР РФ прогнозувало 0,7%), у порівнянні з першим кварталом поточного року - 3,6%.

Минулого року промвиробництво в січні - червні знизилося на 0,2% в річному вираженні, в червні 2013 року порівняно з червнем 2012 року - зросло на 1,7%, порівняно з травнем 2013 року - на 2,3%, з виключенням сезонного і календарного чинників - на 1,4%.

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Згідно з матеріалами Росстату, в сегменті видобутку корисних копалин промвиробництво в січні - червні 2014 року зросло на 0,9% в річному вираженні (у червні в річному обчисленні було зростання на 0,8%, в місячному - зниження на 1,8%). У другому кварталі в річному вираженні показник збільшився на 0,9%, порівняно з першим кварталом 2014 року - на 2,9%.

В обробних виробництвах показник за шість місяців 2014 року збільшився на 2,6% в річному виразі (у червні в річному обчисленні - зростання на 0,3%, в місячному - на 2,1%). У другому кварталі в річному вираженні показник зріс на 2,8%, порівняно з першим кварталом - на 11,1%.

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У сегменті виробництва та розподілення електроенергії, газу та води у січні - червні 2014 року відзначено скорочення на 2,6% (у червні в річному обчисленні - зменшення на 0,8%, в місячному - на 9,5%). У другому кварталі в річному вираженні показник знизився на 1,1%, порівняно з першим кварталом - на 28,5%.

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