ВВП Китаю в другому кварталі зріс на 7,5%

ВВП Китаю зріс у другому кварталі 2014 року на 7,5% порівняно з аналогічним періодом 2013 року. У першому кварталі зростання становило 7,4%.

Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні Державним статистичним управлінням КНР, передає ИТАР-ТАСС.

Таким чином, зростання економіки Китаю вийшов на цільовий рівень уряду - 7,5% за 2014 рік. У 2013 році зростання ВВП склало 7,7%.

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Дані виявилися кращими за прогнози - опитані агентством Bloomberg аналітики прогнозували в середньому збереження темпів зростання в 2 кварталі на рівні 7,4%.

Також китайське статуправління оприлюднило сьогодні дані щодо промислового виробництва, яке в червні 2014 року зросло на 9,2% в річному вирахуванні після зростання на 8,8% в травні. Таким чином, темпи зростання промвиробництва вперше з початку року перевищили 9-відсотковий рубіж.

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Ці дані також виявилися кращими за прогнози експертів, які очікували підвищення показника в червні лише на 9%