Економіка Казахстану сповільнилася слідом за Росією

Економіка Казахстану сповільнилася в першому півріччі, повідомило Агентство статистики, пов'язавши це зі стагнацією в сусідній Росії і зниженням обсягів виробництва на великих підприємствах центральноазіатської країни, що експортує нафту і метали, передає Рейтер.

За шість місяців 2014 року ВВП Казахстану, за попередніми даними, склав 3,9% порівняно з 5,1% за аналогічний період 2013 року, повідомило статагентство. У 2013 році зростання найбільшої економіки Центральної Азії прискорилося до 6%.

"У нас зараз зниження, в першу чергу, за рахунок деякого зниження промислового виробництва, яке відбувається в зв'язку з двома факторами: перший - уповільнення темпів економічного зростання в основного нашого торговельного партнера, в Росії. Відповідно, в Росії відбувається зниження попиту на казахстанську експортну продукцію", - сказав журналістам у вівторок глава статагентства Аліхан Смаілов.

"І друге: відбувається плановий ремонт на одній із найбільших нафтовидобувних компаній, - сказав він про спільне підприємство з американською Chevron - Тенгізшевройл проводить зараз плановий ремонт, відповідно видобуток нафти у нього знизилася. І (виробник міді) Казахмис зупинив планово знову ж на реконструкцію найбільший мідеплавильний комбінат в Джезказгані".

"Два найбільших підприємства зменшили виробництво. Але це робиться планово, і в результаті у нас деяке уповільнення в цілому по ВВП. Думаю, до кінця року темпи зростуть ще", - додав Смаілов.

Економіка Казахстану, яка залежить від світових цін на нафту і метали, протягом десятиріччя зростала на 8% щорічно завдяки високим цінам на нафту і припливу дешевих грошей в банківську систему, але різко сповільнилася на тлі падіння попиту на сировину, і в 2012-му піднялася лише на 5% порівняно з 7,5% роком раніше.

На 2014-2016 роки уряд прогнозує зростання економіки на 6,0-7,1% щорічно.

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На думку російського Мінекономіки, цього року ВВП Росії не зросте більш ніж на піввідсотка через відтік капіталу і українську кризи. В першій половині 2014 року економіка РФ, що постраждала від санкцій США і ЄС через анексію Криму, зросла на 1,1% до аналогічного періоду попереднього року.