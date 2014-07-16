Україна обклала митом білоруські холодильники, добрива і шини

Україна у відповідь на дискримінаційні недружні дії з боку Республіки Білорусь щодо українських виробників напоїв і продуктів харчування ввела спеціальні мита на поставки електричних ламп розжарювання, добрив, холодильників і шин з Білорусі.

Відповідне рішення ухвалила Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, повідомляє урядове видання «Урядовій кур’єр».

Зокрема, на електричні лампи розжарювання, мінеральні або хімічні добрива з вмістом азоту, фосфору і калію, що імпортуються з Білорусі, вводиться мито у розмірі 55,29% митної вартості цієї продукції.

Для білоруських автомобільних, автобусних покришок, а також шин для використання на сільськогосподарських або лісогосподарських транспортних засобах Україна вводить мита у розмірі 60,05% митної вартості.

Крім того, на холодильники і холодильне обладнання білоруського виробництва Україна вводить спецмита від 55,29% до 60,05% залежно від об'єму холодильних камер.

Спеціальні мита застосовуватимуться до вказаних товарів до 31 грудня 2016 року. Рішення комісії набирає чинності через 10 днів після його публікації.

Як повідомляв УНІАН, Україна також ввела спецмита на молочні продукти, кондитерські вироби і пиво з Білорусі.

Раніше з 1 травня Білорусь ввела ліцензування імпорту пива з-за меж Митного союзу. Українські виробники пива назвали це дискримінаційними заходами і повідомили, що в Білорусі від них вимагали підвищити роздрібну ціну на свою продукцію більш ніж удвічі, що автоматично робить українське пиво неконкурентоспроможним на білоруському ринку. Аналогічні заходи Білорусь застосувала і до українських кондитерів.

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Основу українського імпорту з Республіки Білорусь становлять нафтопродукти, трактори і сідельні тягачі, металопродукція, холодильники і морозильні камери, шини, полімери етилену, мінеральні і калійні добрива, автомобілі вантажні, тара пластмасова, панчішно-шкарпеткові вироби, частини і устаткування для автомобілів і тракторів, сільськогосподарська техніка, кордові матеріали і синтетичні волокна.