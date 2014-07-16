«Укроборонпром» відремонтує три вертольоти Мі-8 для армії

Державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», що входить в державний концерн «Укроборонпром» відремонтує три вертольоти Мі-8 для української армії за 30,034 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель України.

Замовником ремонту є військова частина А0215 Міністерства оборони України.

Зокрема, мова йде про капітальний ремонт, переобладнання вертольота і двигуна на вертольоті Мі-8МТВ, а також капітального ремонту вертольотів Мі-8МТПБ і Мі-8МТПИ.

За даними сайту держзакупівель, вартість договору на ремонт Мі-8МТВ становить 9,978 млн грн, а договори на ремонт Мі-8МТПБ і Мі-8МТПИ - 20,055 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України станом на 11 липня перерахувало на фінансування армії з резервного фонду державного бюджету 7,616 млрд грн, з яких на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння - 3,924 млрд грн.

Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М.Миля на початку 1960-х років. Є наймасовішим дводвигуновим вертольотом у світі. Широко використовується для виконання безлічі цивільних і військових завдань.