В Україні прискорився спад промвиробництва
18:24, 17 липня 2014Промисловість
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Спад промвиробництва в Україні в червні скоротився до 5%.
Спад промвиробництва прискорилося більш ніж удвічі / Фото УНІАН
Спад промислового виробництва в Україні в червні 2014 року порівняно з червнем 2013 року скоротився більш ніж удвічі - до 5% з 2,1%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
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