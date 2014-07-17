В Україні прискорився спад промвиробництва

Спад промислового виробництва в Україні в червні 2014 року порівняно з червнем 2013 року скоротився більш ніж удвічі - до 5% з 2,1%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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