Яценюк готує економіку до роботи в умовах мобілізації
"Ми знаходимось фактично у стані війни", - Яценюк
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні дасть доручення профільним відомствам підготувати економіку до роботи в умовах мобілізації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій.
Читайте такожВинних у катастрофі Boeing-777 повинен судити Міжнародний трибунал у Гаазі - Яценюк
Яценюк наголосив, що в ході наради основним завданням будуть заходи з підготовки до мобілізації України та національної економіки, а також роботи органів державної влади у мобілізованому стані.
“Ми знаходимось фактично у стані війни, і в закритому режимі мною будуть дані відповідні доручення для підготовки економіки для роботи в умовах мобілізації, захисту людей у місцях їхнього скупчення, оскільки нам відомо про плани бандитів, яких підтримує Росія, про подальшу дестабілізацію ситуації та диверсії на території України”, - сказав Яценюк.
Читайте такожУкраїна не може залучити іноземних інвесторів через російських бандитів - Яценюк