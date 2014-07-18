Яценюк готує економіку до роботи в умовах мобілізації

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні дасть доручення профільним відомствам підготувати економіку до роботи в умовах мобілізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій.

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Яценюк наголосив, що в ході наради основним завданням будуть заходи з підготовки до мобілізації України та національної економіки, а також роботи органів державної влади у мобілізованому стані.

“Ми знаходимось фактично у стані війни, і в закритому режимі мною будуть дані відповідні доручення для підготовки економіки для роботи в умовах мобілізації, захисту людей у місцях їхнього скупчення, оскільки нам відомо про плани бандитів, яких підтримує Росія, про подальшу дестабілізацію ситуації та диверсії на території України”, - сказав Яценюк.

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