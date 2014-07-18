На Луганщині через обстріли знову знеструмлено дві шахти, гірників евакуюють

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, повідомляє про третє припинення подачі електроенергії на дві шахти "Свердловантрациту" (Луганська обл.) через бойові дії, при цьому компанія займається евакуацією гірників на поверхню, йдеться в повідомленні ДТЕК.

Згідно з повідомленням, електрообладнання було знеструмлене о 9:45 18 липня внаслідок вибуху. Відключені живильні насоси і вентилятори шахт «Червоний партизан» і «Довжанська-Капітальна».

«155 шахтарів «Должанській-Капітальній» і 41 гірник «Червоного партизана» виходять зараз на поверхню. Шахтарі «Червоного партизана» виконували роботи із життєзабезпечення зупиненої з 11 липня шахти і змушені щодня спускатися під землю, аби захистити шахту і місто від затоплення», - підкреслюється в повідомленні.

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Також повідомляється, що електромонтери «Луганського енергетичного об'єднання» через бойові дії поки не можуть проводити роботи на пошкоджених ділянках, аби відновити енергопостачання.

При цьому в ДТЕК відзначають, що через тривалу відсутність електропостачання виникає реальна загроза затоплення гірничих виробок шахт.

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Також повідомляється, що о 10:24 в результаті активних бойових дій були знеструмлені дві лінії електропередачі 110 кВ та підстанції в районі селища Піски Ясинуватського району. Без електропостачання залишилася шахта «Жовтневий рудник», де в цей час під землею перебували 223 гірники.

У 12:20 енергетики ДТЕК Високовольтних мереж і ДТЕК Донецькобленерго подали напругу на шахту по резервному джерелу, гірники підняті на поверхню. Крім того, знеструмлено частково Куйбишевський район Донецька, лікарня № 21, вузол зв'язку Укртелекому. Під час знеструмлення у лікарні проходила операція, але будівля була переведено на резервне джерело живлення.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій і Луганській областях тривають запеклі бої між українськими силовиками і російськими терористами. Терористи з метою дестабілізації політичного та економічної життя в Україні захоплюють промислові підприємства регіону, знищують його інфраструктуру.

17 липня російські найманці збили пасажирський літак малайзійських авіаліній, в результаті чого загинуло 298 громадян Нідерландів, Малайзії, США, Австралії та інших країн.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.