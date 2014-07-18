Росія через своїх лобістів почала воювати з експортом українських труб до США - Яценюк

17:15, 18 липня 2014
Промисловість
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Україна, однак, вже досягла позитивних результатів у вирішенні даного питання

Россия через своих лоббистов начала воевать с экспортом украинских труб в США / Фото УНИАН

Уряд України бореться зі спробами Росії зашкодити українським виробникам поставляти на ринок США товар вітчизняної трубної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні з питань диверсифікації ринків збуту у п'ятницю.

"У Сполучених Штатах Америки Росія через своїх лобістів почала воювати з українським експортом. Щоб не поставляли українські труби до США, російські лобістські компанії почали воювати з Україною і США", - заявив Яценюк.

Він також відзначив, що Україна вже досягла позитивних результатів у вирішенні цього питання.

"Завдяки нашій тісній співпраці з американцями є серйозні позитивні рішення і зрушення, тільки низку питань потрібно переглянути і допомогти компаніям у проходженні на ринок", - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявив, що українські виробники мають бути готові до повного обмеження торгівлі з Росією в двосторонньому форматі, внаслідок чого вітчизняні виробники можуть одержати збитки від зменшення експорту в обсягу близько 5 млрд дол.

Це пов'язано з військовою агресією Росії на території України. Зокрема, в Донецькій і Луганській областях тривають запеклі бої між українськими силовиками і проросійськи налаштованими терористами. Терористи з метою дестабілізації політичного і економічного життя в Україні захоплюють промислові підприємства регіону, знищують його інфраструктуру.

17 червня російські найманці збили пасажирський літак малайзійських авіаліній, внаслідок чого загинули 298 громадян Нідерландів, Малайзії, США, Австралії та інших країн.

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