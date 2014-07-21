Російська «Северсталь» через санкції розпродає свої заводи в США

Російська сталеливарна і гірничовидобувна компанія «Северсталь» оголосила про продаж своїх заводів у США «Северсталь Коламбус» і «Северсталь Дирборн», загальною вартістю близько 2,3 млрд дол., американським компаніям Steel Dynamics і AK Steel, повідомляється на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, «Северсталь» розраховує закрити операцію з покупцями до кінця 2014 року.

Раніше компанія також оголосила про продаж заводу з виробництва коксівного вугілля PBS Coals, розташованого у штаті Пенсільванія, США. Покупцем виступила канадська компанія Corsa Coal.

За даними видання Bloomberg, рішення про продаж американських активів напряму пов'язане з «суперечності між США і Росією навколо ситуації в Україні». І хоча санкції ЄС і США не торкнулися безпосередньо власника «Северсталь» Олексія Мордашова, проте до «чорного списку» потрапив банк «Росія», 6% якого належать підконтрольним йому структурам.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні, в порушення всіх міжнародних договорів, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни ввели персональні санкції щодо осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Однак РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

16 липня Європейський рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення «чорного списку» для Росії та України.

Того ж дня президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії через ситуацію в Україні, зокрема обмеження введені до російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового й енергетичного комплексів.

17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, серед них 15 членів екіпажу.