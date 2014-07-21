Україна за півроку збільшила виробництво легкових автомобілів на 31%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-червні 2014 року збільшилося на 30,9% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 22,6 тис. одиниць, повідомила Державна служба статистики.

При цьому виробництво вантажних автомобілів у січні-червні знизилося на 23,6% - до 559 одиниць.

За інформацією Держстату, в червні цього року виробництво легкових автомобілів впало порівняно з червнем минулого року на 78,3% - до 1 тис. одиниць.

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Як повідомляв УНІАН, в 2013 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 34,3% порівняно з 2012 роком - до 45,8 тис. штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).