ЄС готує заборону на поставки до РФ високотехнологічних товарів подвійного призначення

Євросоюз готує нові санкції проти Росії, які можуть включати заборону на експорт високотехнологічних товарів подвійного призначення, заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, повідомляє Прайм.

"Що стосується санкцій (щодо РФ), я поговорив з (канцлером ФРН) Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом про те, що ЄС буде готовий прийняти подальші кроки в чергових сферах, в тому числі у передових промислових товарах подвійного призначення, які можуть використовуватися в оборонній промисловості", - сказав він.

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"Ми вивчимо ці питання, і Росія повинна знати, що дії будуть, якщо не відбудеться радикальної зміни ситуації", - заявив британський прем'єр.

При цьому Кемерон висловив надію на те, що Росія "зробить все необхідне" для того, аби бойовики на сході України "відкрили доступ до місця катастрофи малайзійського літака для проведення ретельного розслідування".

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Прем'єр також вважає, що Росія сприяє сепаратистам на сході України. У цьому зв'язку він підкреслив, що "зброя і війська більше не повинні перетинати кордон, не повинно більше бути підтримки бойовикам, необхідна повага суверенітету України та її територіальної цілісності". "Такі вимоги. І вони повинні бути виконані", - заявив Кемерон.

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