Британія заборонила поставки зброї до Росії

Великобританія призупинила дію всіх ліцензій на постачання зброї, компонентів озброєнь і продукції подвійного призначення в РФ через ситуацію навколо України, йдеться в заяві канцелярії уряду країни, передає РИА Новости.

«Британський уряд переглядає економічне співробітництво з Росією. Частина сфер двостороннього співробітництва і торгівлі вже порушена (кризою навколо України). Британський уряд зробив кроки в цьому відношенні і призупинив усі наявні ліцензії та заявки на поставку Росії озброєнь, всі ліцензії на постачання продукції подвійного призначення для російських збройних сил і федеральних відомств, експортні ліцензії для поставок в треті країни, якщо існує ризик того, що кінцева продукція, яка поставляється в Росію, буде використана проти України», - йдеться в повідомленні.

При цьому уряд нагадує, що через українську кризу були скасовані всі візити на вищому рівні, візити військових фахівців командування, поїздки інвестиційних та економічних делегацій, а також повністю заморожено все військове співробітництво між країнами.

«Рішення про подальші дипломатичні кроки буде прийматися в узгодженні з країнами-членами G7 і Євросоюзу. Британський уряд також нагадує компаніям, що рішення про ведення бізнесу в Росії повинно прийматися на їхній ризик», - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, РФ в березні, в порушення всіх міжнародних договорів, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни ввели персональні санкції щодо осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Однак РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

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16 липня Європейська рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії і України.

У той же день президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні, зокрема обмеження введені щодо російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового і енергетичного комплексів.