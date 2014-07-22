На Донбасі вночі після обстрілу загорівся коксохімічний завод Ахметова

Один із найбільших в Європі Авдіївський коксохімічний завод, що входить до міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», відновлює роботу після обстрілу, який призвів до пожежі в ніч на 22 липня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав директор ММК ім. Ілліча Юрій Зінченко.

«Ситуація на Авдіївському коксохімі стабілізувалася, завод працює, але йому потрібно як мінімум 1-2 доби, щоб впоратися з руйнуваннями і повернутися в нормальний ритм. Протягом цього часу доменний цех ММКІ буде працювати на знижених навантаженнях», - написав Зінченко.

«Події минулої ночі в Авдіївці дуже яскраво показали, наскільки бойові дії загрожують основі життєдіяльності міст Донбасу - промисловості. Наскільки непоправними можуть бути втрати», - додав він.

Довідка УНІАН. З квітня 2014 року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Червоний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.

Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу групи "Метінвест".