У Маріуполі та Єнакієвому можуть зупинитися меткомбінати

Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча і Єнакіївський металургійний завод можуть зупинитися через руйнування після пожежі на електропідстанції на Авдіївському коксохімічному заводі (АКХЗ).

Як повідомила на сторінці в соціальній мережі Facebook директор з комунікацій групи СКМ, яка є основним акціонером «Метінвесту», Наталія Ємченко, АКХЗ вчора пізно ввечері потрапив під обстріл.

"Всю ніч була пожежа, вранці її загасили. Людей ми встигли евакуювати, так що жертв немає. Зруйнована електропідстанція. На відновлення роботи заводу у нас є 1-2 дні - рівно такий запас коксу на наших металургійних комбінатах, навіть якщо працювати в "економному" режимі. Всього 1-2 дні. Очі бояться, а руки роблять. Реально заводчанам зараз треба вчинити подвиг. Інакше стануть меткомбінати в Маріуполі та Єнакієвому. А цього допустити ніяк не можна - там працюють десятки тисяч людей", - написала Ємченко.