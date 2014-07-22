Авдіївський коксохім через обстріл наполовину скорочує виробництво

Один із найбільших в Європі Авдіївський коксохімічний завод, що входить до міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», скорочує випуск коксу наполовину до повного відновлення електропостачання заводу після пожежі в ніч на 22 липня.

«Очікується, що на ліквідацію наслідків буде потрібно не менше двох діб. Головне завдання - повністю відновити електропостачання заводу. Протягом цього часу випуск коксу на АКХЗ буде скорочено наполовину», - йдеться в повідомленні прес-служби «Метінвесту».

«Кілька снарядів потрапили в технологічні цехи основного виробництва підприємства. Частково зруйновано сховище смоли, яка використовується для виробництва пеку, пошкоджені лінії електропередач, що живлять завод», - підкреслюється в повідомленні.

Як відзначили в компанії, в цілому така ситуація не вплине істотно на роботу ряду металургійних підприємств групи «Метінвест», що використовують продукцію АКХЗ - Єнакіївського метзаводу і Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Згідно з повідомленням, розроблена схема заміщення поставок коксу на ці заводи продукцією інших коксохімічних підприємств холдингу - Дніпродзержинського, Єнакіївського коксових заводів і коксових батарей комбінату «Азовсталь».

Довідка УНІАН. З квітня 2014 року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Червоний Лиман. При цьому військові продовжують операцію з очищення Донбасу від бойовиків.

Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу групи "Метінвест".