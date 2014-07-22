"Єврокар" почав виробництво оновлених Skoda Octavia

Великий український виробник автомобілів компанія «Єврокар» почав виробництво нових модифікацій автомобіля Skoda Octavia і його спортивної версії SKODA Octavia RS, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації "Укравтопром".

За даними асоціації, представники Skoda Auto з Чехії 17 липня підписали на заводі «Єврокар» протокол на серійне виробництво двох оновлених моделей - Skoda Octavia і Skoda Octavia RS з новими двигунами.

У повідомленні сказано, що двигун оснащений новим зубчастим ременем в привід газорозподільного механізму, що дозволяє значно продовжити термін його експлуатації.

«Перший контроль ременя приводу газорозподільного механізму двигуна потрібен тільки після досягнення автомобілем позначки 240 тис. км", - цитує прес-служба генерального директора ЗАТ «Єврокар» Ігоря Царенка.

Як повідомляв УНІАН, «Єврокар» у 2013 році скоротив виробництво легкових автомобілів на 27% - до 11,5 тис. одиниць.

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Довідка УНІАН. "Єврокар" входить до групи компаній "Атолл Холдинг" (Київ). До кризи компанія виробляла автомобілі моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, але в поточному році зосередилася виключно на випуску автомобілів Skoda.