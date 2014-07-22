Кременчуцький стальзавод через Росію знову призупиняє роботу

З 23 липня Кременчуцький сталеливарний завод (Полтавська обл.) знову призупиняє свою роботу, повідомив УНІАН представник підприємства.

За його словами, завод зупиняє роботу, оскільки Росія відкликала раніше видані сертифікати на вироблену продукцію.

Відновлення роботи підприємства планується після поновлення дії сертифікатів на продукцію, що виготовляється.

Однак на підприємстві не уточнюють, коли це може статися.

Як повідомляв УНІАН, з 24 лютого по 1 липня Кременчуцький сталеливарний завод простоював через труднощі зі збутом продукції в Росію.

Кременчуцький стальзавод у січні-червні 2014 року зменшив виробництво на 35%, або 6 833 тонн, у порівнянні з тим же періодом минулого року, - до 12 692 тонн лиття. Майже вся продукція відправлена на склад.

Кременчуцький стальзавод в 2013 році зменшив виробництво на 48% - до 70 348 тонн.

ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого і чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.