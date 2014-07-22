Глава МЗС Австрії підтримує введення ембарго на поставки зброї до Росії

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц підтримав введення ембарго на поставки зброї до Росії, повідомляє австрійське видання Kurier.

Курц нагадав, що ще в лютому пропонував заборонити постачання зброї до Росії, передає РИА «Новости».

«Тоді ця пропозиція не знайшла підтримки більшості. Сьогодні у мене є відчуття, що все більше і більше міністрів закордонних справ підтримують це», - сказав Курц в Брюсселі, де у вівторок проходить зустріч глав МЗС країн ЄС.

Він підкреслив, що питання введення санкцій проти цілих секторів економіки РФ повинні обговорювати лідери країн ЄС. Тому сьогодні не стоїть питання таких санкцій, зазначив Курц.

Після того, як підтримувані Росією терористи збили над Донецькою областю малайзійський літак з 298 пасажирами, США і країни ЄС ведуть переговори про посилення санкцій щодо Росії.

Раніше на саміті ЄС найбільші країни союзу - Франція і Німеччина виступили проти ембарго щодо російської оборонки, на необхідності якого наполягали Лондон і Варшава.

Читайте такожБританія заборонила поставки зброї до Росії

Великобританія має намір знову озвучити вимогу про перехід до санкцій третього рівня (проти цілих секторів економіки). Франція вважає, що санкції повинні залишатися на другому рівні (проти осіб і компаній).

США вже ввели санкції щодо цілого ряду російських сировинних і оборонних компаній.