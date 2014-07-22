В Україні хочуть створити ще один індустріальний парк

У Житомирі біля аеропорту буде створено індустріальний парк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин сьогодні на прес-конференції з питань розвитку міста.

За його словами, «у Житомирі буде створено індустріальний парк».

При цьому Сухомлин зазначив, що «у зоні аеропорту є землі, де можна розмістити такий парк, Саме наявність аеропорту і дає можливість на цих землях його розмістити».

Він уточнив, що індустріальний парк може зайняти 100 гектарів землі, на якій можуть розміститися до 30 підприємств.

За інформацією першого заступника міського голови, облаштування індустріального парку здатне забезпечити понад 3 тисячі додаткових робочих місць.

«Переконаний, що до кінця цього року ми цей індустріальний парк зареєструємо»,- сказав Сухомлин.

На прес-конференції також прозвучало, що створення індустріального парку - абсолютно новий підхід для заходу інвестора у Житомир.

Парк облаштують, щоб забезпечити економічний розвиток та підвищити конкурентну спроможність обласного центру, активізувати інвестиційну діяльність, розвинути сучасну виробничу та ринкову інфраструктуру.

За словами Сухомлина, основні напрями діяльності індустріального парку та його концепцію визначить наступна сесія Житомирської міськради у серпні.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Земельна комісія Житомирської обласної ради передала в оренду українській авіакомпанії "YanAir" 58 га землі у Житомирі під відновлення та будівництво аеропорту. Загальна сума цього проекту сягає $15 млн. У Житомирській міській раді 22 липня повідомили, що з осені злітна смуга аеропорту міста буде готова до прийняття літаків малого класу. Також повідомляється, що у планах компанії – вже наступного року збільшити протяжність злітної смуги, щоб можна було приймати літаки класу «Boeing».

Довідка УНІАН. Індустріальний парк - це спеціально організована для розміщення нових виробництв територія, забезпечена енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими умовами, керована спеціалізованою компанією. Згідно з українським законодавством, Держінвестпроект включає індустріальний парк до реєстру індустріальних парків на підставі відповідного рішення комісії при Мінекономрозвитку.