Chrysler відкликає майже 800 тис. позашляховиків через проблеми із запалюванням

Американський автовиробник Chrysler, який контролює італійський концерн Fiat, оголосив у вівторок про відкликання по всьому світу майже 800 тис. автомобілів марки Jeep у зв'язку з можливою несправністю замків запалювання, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Сервісна акція зачепить позашляховики Jeep Commander 2006-2007 модельних років і Jeep Grand Cherokee 2005-2007 модельних років. У заяві Chrysler зазначається, що у цих автомобілів брак замка запалювання може призвести до раптового повороту ключа, що викликає зупинку двигуна і, відповідно, різке гальмування. Крім того, у разі ДТП через цей дефект можуть не розкритися подушки безпеки. Близько 650 тис. машин, які підлягають відкликанню, були продані в США.

Автовиробник заявив, що йому відомо тільки про один дорожній інцидент, який був викликаний даною несправністю. Концерн пообіцяв безкоштовно усунути виявлений дефект у всіх автомобілях, які підлягають відкликанню.

У червні цього року через схожі проблеми Chrysler змушений відкликати з ринку майже 700 тис. позашляховиків і мінівенів.

На початку року інший американський концерн General Motors через дефект замка запалювання відкликав по всьому світу 2,6 млн легкових машин. Проблема призводила до відключення двигуна під час руху, що викликало збій у гальмівній системі і відключення пристроїв безпеки. Ця несправність стала причиною загибелі не менше 13 осіб.