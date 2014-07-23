Медведєв визнав, що російська оборонка постраждає через конфлікт з Україною

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв визнав появу «ризиків» для російського оборонно-промислового комплексу у зв'язку з «погіршенням ситуації в Україні».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з торговими представниками РФ в інших країнах.

«Потрібно дивитися, хто саме володіє технологіями або контролює ті або інші ринки збуту, аналізувати ризики, пов'язані з використанням іноземних постачальників. Це зрозуміло, частина таких ризиків з'явилася й у нас, приміром, в оборонно-промисловому комплексі в зв'язку з погіршенням ситуації в Україні», - сказав Медведєв.

При цьому виступив проти дискримінації російських товарів на світовому ринку.

«Будь-які випадки дискримінації необхідно ретельно відстежувати, по можливості, прогнозувати окремі дії й жорстко відстоювати наші законні інтереси, роз'яснити сенс заходів, що приймаються нами у відповідь, і причини їх введення. Ми не можемо допустити, що хтось підтримує свою економіку за наш рахунок або нам у збиток», - сказав він.

За його словами, сьогодні протекціоністські заходи маскують в інтересах певних компаній під санкції.

«До того ж, робиться це в суперечності зі своїми зобов'язаннями. Зобов'язаннями, які кожна країна брала на себе при вступі до СОТ», - вважає Медведєв.

Він підкреслив, що Росія повинна використовувати механізми СОТ для захисту своїх інтересів.

«Цим правом ми повинні навчитися користуватися в повному обсязі, поки цим інструментом, треба признатися чесно, ми не володіємо», - сказав Медведєв.

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Як повідомляв УНІАН, РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни запровадили персональні санкції стосовно осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Проте РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

16 липня Європейська рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії та України.

Того ж дня президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії через ситуацію в Україні, зокрема обмеження введено стосовно російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового та енергетичного комплексів.