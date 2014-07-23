ЗМІ: Яценюк захищає бізнес і доходи Ахметова

В умовах гострої нестачі грошей Кабмін Яценюка прийняв рішення знизити витрати бюджету й підвищити податки практично в усіх секторах економіки. Крім тих, де веде свій ключовий бізнес Рінат Ахметов, пише «Економічна правда».

Так, бізнес із видобутку руди уряд чомусь не розглядає як додаткове джерело для збільшення доходів. У поданих законопроектах немає значного підвищення рівня плати за видобуток металевих копалин.

Це традиційна сфера інтересів найбагатшої людини України - Ріната Ахметова. Саме гірничо-збагачувальні комбінати входять у топ-5 найприбутковіших його компаній (за підсумками 2012 року).

Хоча ці дані за 2012 рік дещо застаріли, у 2013 році Ахметов наростив експорт руди і зменшив продажі металопродукції. По суті, він продає надра України за кордон, що є явним порушенням інтересів країни.

Видобуток залізної руди приносить СКМ величезні доходи через надзвичайно високі світові ціни на неї. За офіційними даними ахметівського Метінвесту, операційна рентабельність компанії у 1 кварталі 2014 року склала 30%.

Високі заробітки на руді підтверджують результати й інших компаній, що працюють на цьому ринку. Наприклад, Ferrexpo Костянтина Жеваго отримала у 2013 році операційну рентабельність у 32%.

Здавалося б, такий ласий шматок не міг пройти повз погляд уряду, який зараз намагається всіма способами збільшити наповнення держбюджету. Однак пройшов.

За словами депутатів, залізнорудний сектор є розмінною монетою. Вони вважають, що уряду не вистачить голосів коаліції. Тому він розраховує залучити голоси "регіоналів", які знаходяться під впливом Ахметова. Цілком може бути, йдеться навіть про співпрацю з залишками всієї фракції регіонів, підконтрольної найбагатшій людині в Україні.

Якщо ця версія правильна, то саме Ахметов, роль якого у трагічних подіях, що вже півроку відбуваються в Україні, є зовсім не однозначною, отримає кращі умови для своєї бізнес-імперії.

"Економічна правда" попросила Арсенія Яценюка пояснити цей момент, а також прокоментувати інші пропозиції. Однак прем'єр не відповів виданню.