У Кабміні підготували план виходу українського бізнесу на ринки ЄС

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує після гармонізації українського законодавства зі стандартизації, оцінки відповідності та метрології до європейських норм переглянути технічні регламенти за окремими видами продукції, що дозволить розширити можливості для їх експорту до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту технічного регулювання і метрології Мінекономрозвитку Леонід Віткін на конференції "Стратегія розвитку системи технічного регулювання України".

«У нас є план, що складається з двох частин: короткостроковий і довгостроковий. Короткостроковий - на півроку. У першу чергу, базове законодавство, яке визначає порядок функціонування систем стандартизації, оцінки відповідності та метрології, привести до європейських норм. ... Далі - секторальне законодавство. Тобто технічні регламенти за окремими видами продукції, які ми повинні прийняти», - сказав Віткін.

За його словами, на сьогоднішній день в Україні найперспективніші види продукції, які в першу чергу будуть поставлятися до ЄС, - це електротехнічна, машинобудівна і трубна продукція. «Україна ще з радянських часів була сильна в цих видах продукції. Але нам потрібно підняти її рівень», - сказав він.

Представник Мінекономрозвитку аргументував перспективність цих видів продукції тим, що їх якість найбільш адаптована до європейських стандартів.

«Наведу приклад з електротехнічної продукції. Рівень відповідності наших європейських стандартів у цій сфері найвищий. Ми робили аналіз, і він показав, що третина української електротехнічної продукції йде на експорт. І це ми ще не підписали угоду з ЄС про взаємне визнання наших сертифікатів та декларацій, щоб наша продукція йшла на експорт без додаткових перевірок», - зазначив Віткін.

Він також повідомив, що Мінекономрозвитку сподівається, що українські виробники скористаються можливістю і почнуть поставляти свою продукцію на європейський ринок. Для цього уряд зробить усе, щоб гармонізувати українське законодавство з європейським, зокрема, у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності.

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Як повідомляв УНІАН, три місяці тому Євросоюз в односторонньому порядку відкрив двері для українських товарів, обнуливши для цього мита. Разом із тим, останні цифри Держстату за зовнішньої торгівлі свідчать: торгівля з ЄС зростає, але дуже повільно. Експорт українських товарів до Польщі за цей період зріс на 36,4% - до 248,6 млн дол, Німеччини - на 17%, до 149,3 млн, Італії - на 41%, до 229,2 млн, Угорщину - на 11,7%, до 134 млн дол. У цілому, за перші 5 місяців року обсяг поставок вітчизняних товарів до ЄС зріс порівняно з 2013-му на 15,3% і становив третину від загального експорту. Одночасно дуже стрімко падає товарообіг з Росією. Поставки товарів до Росії впали тільки у травні на 28,5%.

У Мінекономрозвитку неодноразово заявляли, що українському виробникові складно потрапити на ринок ЄС, оскільки вітчизняна продукція не відповідає європейським стандартам безпеки. Тому необхідно гармонізувати українське законодавство з європейським.