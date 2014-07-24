Регіонал Колесніков скаржиться на збитки через "бойовиків ДНР"

Як кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив основний бенефіціар компаній, народний депутат від Партії регіонів Борис Колесніков.

«Дуже погано працюють («АПК-Інвест» і «Конті» - УНІАН). Ми закрили після нападу бойовиків ДНР логістичний склад у Макіївці. Возять воду (на «АПК-Інвест» - УНІАН), виробництво стоїть», - сказав Колесніков.

За його словами, через те, що кондитерська фабрика «Конті» припинила роботу ряду виробничих цехів, людей відправлено в неоплачувану відпустку.

«У «Конті» немає швидкопсувних продуктів, тому «Конті» може, вибачившись перед працівниками, відправити їх в неоплачувану відпустку»- сказав депутат.

Що стосується збитків, яких зазнали обидва підприємства, то, за словами Колеснікова, їх ще не підрахували.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня «АПК-Інвест» (Донецька обл.) заявив про те, що 7 червня невідомі озброєні люди захопили розподільчий центр компанії в Макіївці, який виконував функції накопичення готової продукції й логістичного розподілу.

У середині квітня російські озброєні бойовики і проросійськи налаштовані терористи захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську, а після незаконно проголосили створення так званих «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки». Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Для стабілізації ситуації в регіоні українська влада ухвалила рішення про проведення Антитерористичної операції. Наразі у східних областях країни триває кровопролитний збройний конфлікт.

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Довідка УНІАН. «АПК-Інвест» володіє виробничими потужностями в Червоноармійському і Костянтинівському районах Донецької області. Компанія представлена продукцією ТМ «М’ясна весна», «Колбаспищепром», «М’ясно» и «Ставрос». Земельний банк компанії становить 41,3 тис. га.

Група «Конті» заснована в 1997 році. До складу групи входить «ВО «Конті» і «Конті-рус». Виробничі активи групи: Донецька, Костянтинівська, Горлівська кондитерські фабрики і дві кондитерські фабрики в Курську (Росія). Основні ТМ групи «Конті»: Amour, Bonjour, а також «Супер-контік», «Беліссимо», «Мелодика», «Мамулін торт», BisKonti, «Джек», «Контітофіта» і «Золота Лілія».

Основним бенефіціаром компаній є народний депутат Борис Колесніков.