КрАСЗ з 1 серпня призупиняє виробництво автомобілів

Кременчуцький автоскладальний завод (Полтавська обл.) 1 серпня призупиняє виробництво автомобілів.

Про це УНІАН повідомив директор підприємства Микола Черниш.

За його словами, обвал попиту на автомобільному ринку більш ніж у два рази внаслідок економічної кризи, припинення підтримки вітчизняних автовиробників, а саме зниження розміру спецмит на нові автомобілі, скасування утилізаційного збору призвели до плачевної ситуації в національному автомобільному виробництві.

"Система існуючих тарифних норм робить імпорт автомобілів більш вигідним, ніж виробництво. Тому керівництво "АІС" прийняло рішення про призупинення нашого виробництва. Автомобілі Geely і SsangYong, які раніше збиралися на заводі, будуть завозитися в країну в готовому вигляді. Подальші виробничі плани і плани розвитку заводу будуть сформовані після стабілізації ситуації на автомобільному ринку",- сказав Черниш.

Він також повідомив, що у зв'язку із зупинкою складання автомобілів колектив заводу буде скорочено в два рази.

Люди будуть працювати над переобладнанням автомобілів: установкою надбудов на автомобілі в разі отримання таких замовлень.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році КрАСЗ зупиняв свою роботу з 1 до 19 червня. На підприємстві повідомляли, що зупинка була викликана проблемами з комплектуючими.

З 23 липня в Кременчуці зупинився стальзавод, з перебоями працює Крюківський вагонобудівний завод. «Кредмаш» перейшов на чотириденний режим роботи, замість п'ятиденного.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один із лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

КрАСЗ у 2013 році збільшив виробництво автомобілів у 2,7 разу - до 9049 шт.