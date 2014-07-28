На "Стиролі" заперечують можливість хімічної катастрофи в Горлівці

На підприємстві "Стирол" у Горлівці немає запасів аміаку та інших вибухонебезпечних речовин.

На цьому наголошує голова ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

У заяві зазначається, що можливі вибухи на території підприємства можуть зруйнувати виробничі цехи, але не призведуть до хімічної аварії з тяжкими наслідками.

"Я категорично засуджую дії озброєних осіб, які сьогодні проникли на територію хімічного концерну "Стирол" у Горлівці, замінували його і висунули вимоги до української влади", - заявив Фірташ.

Він назвав такі дії "злочинними і безглуздими".

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Фірташ також наголосив, що все великотоннажне виробництво, яке включає в себе синтез і переробку аміаку, було зупинено 8 травня 2014 після загострення ситуації в регіоні.

Він запевнив, що з метою безпеки, одразу після отримання інформації про мінування, всіх співробітників концерну "Стирол" було евакуйовано з території підприємства.