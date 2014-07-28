Путін вимагає прискорити роботу з імпортозаміщення в оборонному комплексі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це він сказав на нараді з питання імпортозаміщення в оборонно-промисловому комплексі.

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За його словами, необхідно з'ясувати, скільки потрібно грошей і часу для того, щоб розгорнути відповідне виробництво на російських заводах, та забезпечити фінансування цієї роботи. "Деякі речі, які ми отримували і які були задіяні в програмі держозброєння, загалом, старенькі - і старі технології, та обладнання, на якому все це виробляється. А ми можемо і повинні зробити на сучасній високотехнологічній основі - так, як це у нас виходить, коли ми відповідним чином організуємо роботу", - сказав Володимир Путін.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров на нараді з Володимиром Путіним повідомив, що Росія готова відмовитися від кооперації з Україною. 28 квітня російський президент заявив, що Росія за 1,5-2,5 року зможе відмовитися від співпраці з Україною у сфері виробництва зброї. 16 червня віце-прем'єр Віталій Ярема заявив, що президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО заборонив співпрацю з Росією у військовій сфері.