ФДМ: Одеським припортовим заводом зацікавилися французи та араби

На Одеський припортовий завод є потенційні покупці з Франції, а також з арабських країн, зокрема, з Катару, повідомив в ефірі програми Першого національного каналу в. о. голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененко.

Він також зазначив, що Фонд держмайна розраховує отримати за держпакет ОПЗ 600 млн доларів і не виключив, що ФДМУ може підняти ціну держпакету акцій підприємства, що приватизується, аби не допустити покупки підприємства за демпінговою ціною.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ включив ОПЗ до переліку на приватизацію в 2014 році.

Довідка УНІАН. "Одеський припортовий завод" (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ОПЗ в січні-березні 2014 року скоротив чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 14,5% - до 39,637 млн грн з 46,392 млн грн.

У 2013 році «Одеський припортовий завод» збільшив чистий збиток у 9,8 разу в порівнянні з 2012 роком - до 1,144 млрд грн з 116,1 млн грн.