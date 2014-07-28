Одна з найбільших шахт зупинила роботу через бої та ризики для гірників

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зі зв'язків із громадськістю ДТЕК.

Згідно з повідомленням, у безпосередній близькості до шахти «Комсомолець Донбасу» активувалися бойові дії, внаслідок чого шлях співробітників на роботу і назад став представляти реальну небезпеку.

За словами директора шахти Миколи Єрьомна, «керівництво компанії тому вирішило призупинити роботу одного з найбільших вугледобувних підприємств України, тепер видобуток і збагачення вугілля, а також проходка, припинені, шахта працює в режимі підтримки життєзабезпечення: ведеться відкачування води і вентиляція гірничих виробок».

Директор відзначив, що на шахті в даний час працює близько 5 тис. співробітників, але через бойові дії в Горлівці, Шахтарську, Сніжному та інших населених пунктах поряд із підприємством шахтарі не можуть приїхати на роботу.

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«Це вимушений захід, і як тільки ситуація покращиться і бойові дії припиняться, шахта повернеться до звичного ритму роботи», - сказав Єрьомін.

Він уточнив, що для підтримки гірничих виробок виходити на роботу буде лише чергова група людей, які живуть неподалік і дорогою на роботу не проїздитимуть через зону бойових дій, решта співробітників підприємства переведена в планові тарифні відпустки або відпустки без утримання зі збереженням за ними робочих місць.

Директор також нагадав, що шахта «Комсомолець Донбасу» відвантажує вугілля на Криворізьку ТЕС.

«На час призупинення шахти станція вироблятиме запас вугілля на складах. Палива достатньо для стабільної роботи ТЕС упродовж трьох тижнів. Розглядаються варіанти альтернативних джерел постачання вугілля», - пояснив Єрьомін.