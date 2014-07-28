Авдіївський коксохім повністю знеструмлено через бойові дії

Один із найбільших в Європі Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ), що входить до міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», повністю знеструмлено через активні бойові дії поблизу лінії електропередачі в районі Авдіївки.

«Сьогодні о 15:27 під час бойових дій була пошкоджена снарядами остання з чотирьох ліній електропередач, яка забезпечувала струмом Авдіївський коксохімічний завод. Підприємство повністю знеструмлено», - йдеться в повідомленні енергетичного холдингу ДПЕК.

У повідомленні наголошується, що коксові батареї АКХЗ переведені в режим «гарячої консервації». Якщо протягом 24 годин електропостачання буде відновлено, батареї вдасться запустити знову. Після закінчення цього терміну відновлення роботи батарей стане неможливим. Вживаються екстрені заходи.

Згідно з повідомленням, нормальна схема електропостачання АКХЗ передбачає чотири лінії 110 кВ. Але вже з 21 липня через пошкодження лінії в ході бойових дій електропостачання підприємства забезпечувала лише одна високовольтна лінія Макіївка-АКХЗ №1, яка сьогодні теж вийшла з ладу.

Енергетики ДТЕК 25 липня змогли відновити другу живить завод лінію, але через кілька годин вона знову вийшла з ладу через бойових дій.

У повідомленні наголошують, що як тільки буде дано «зелений коридор», енергетики ДТЕК зможуть приступити до огляду та відновлення лінії електропередачі.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївський КХЗ після пожежі в ніч на 22 липня був змушений скоротити випуск коксу наполовину до повного відновлення електропостачання заводу. Як зазначили в "Метінвесті", в цілому така ситуація не вплине істотно на роботу ряду металургійних підприємств групи, що використовують продукцію АКХЗ, - Єнакіївського метзаводу і Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Довідка УНІАН. З 15 квітня на Донбасі триває антитерористична операція проти озброєних сепаратистів, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів кілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення Донбасу від бойовиків.

Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.