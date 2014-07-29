Власники ГЗК знайшли схему зниження рентних платежів навіть при новому оподаткуванні - експерт

Власники й керівники українських гірничо-збагачувальних комбінатів знайшли схему зниження рентних платежів, тим самим збільшуючи свої доходи, навіть при встановленні з квітня 5% ренти від вартості товарної продукції, тоді як раніше платіж становив 3,64 грн із тонни видобутої руди.

Про це в коментарі УНІАН сказав екс-міністр промполітики України Валерій Мазур.

Він повідомив, що для зниження рентних відрахувань всередині ГЗК створюється вигляд існування двох підприємств – із видобутку руди та її збагачення.

«Є гірничо-збагачувальний комбінат, є кар'єр, де видобувають руду. Ось видобули руду, й вона коштує на кар'єрі, приміром, 40 грн за тонну, вони беруть і передають її на гірничо-збагачувальну фабрику і вдають, що це ніби два різні підприємства, і платять відразу рентний податок 5%. Від 40 гривень це виходить 2 гривні, а вже ця гірничо-збагачувальна фабрика продає руду по 100 доларів за тонну, але вже ніяких рентних зборів державі не платить: не вона ж видобувала», - сказав Мазур.

За його словами, таким чином, йде продаж за кордон цінних копалин, і власники ГЗК отримують великі прибутки, при цьому держава одержує копійки.

Мазур наголосив, що для збільшення доходів до бюджету ставки з видобутку руди необхідно збільшити до 10-15%, оскільки саме такі розміри рент існують в інших країнах. Крім того, необхідно, щоб податкові органи вели жорсткий контроль над процесом встановлення ринкової ціни на продукцію для поповнення держбюджету.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Верховна Рада України підтримала антикризові законопроекти, запропоновані урядом, в яких збільшувалося оподаткування бізнесу. Серед змін було внесено поправки до Податкового кодексу щодо розмірів рентних платежів. Так, із квітня вони становлять 5% від вартості товарної продукції, тоді як до цього ГЗК перераховували державі 3,64 грн із тонни видобутої руди.

Довідка УНІАН. В Україні знаходиться 8 великих гірничо-збагачувальних комбінатів, які щорічно видобувають близько 80 млн тонн руди для вітчизняної металургійної промисловості, а також продають руду за кордон.

Найбільша кількість ГЗК - Північний, Південний, Центральний, Інгулецький знаходяться у володінні гірничо-металургійної групи «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новінського.

Компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго належить Полтавський і Єрістовський ГЗК.

Російській групі «ЄВРАЗ» належить ГЗК «Суха Балка», і ще один ГЗК знаходиться у володінні меткомбінату «Арселорміттал Кривий Ріг».

Гірничо-металургійні підприємства України в першому півріччі збільшили виручку від експорту залізорудної сировини на 2,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,897 млрд дол. За 6 місяців було експортовано 19,595 млн тонн залізорудної сировини, частка якої в загальному обсязі валютної виручки від експорту становила 5,54%.

Основними покупцями української залізорудної сировини були Китай – 46,5% виручки, Чехія – 11,4%, Польща – 11,3%.