"Стирол" спростовує чутки про пожежу на підприємстві

"Це чутки, вже перевірили, нічого там не горить", - повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, відзначивши, що горить трава неподалік підприємства.Читайте такожНа "Стиролі" заперечують можливість хімічної катастрофи в Горлівці

Раніше бойовики погрожували підірвати "Стирол" у Горлівці, якщо українська армія продовжить свій наступ. Разом з тим, на підприємстві "Стирол" повідомили, що не мають запасів аміаку та інших вибухонебезпечних речовин.