"Стирол" спростовує чутки про пожежу на підприємстві
14:26, 29 липня 2014Промисловість
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Найбільший в Україні виробник мінеральних добрив концерн «Стирол» (Горлівка, Донецька обл.) спростовує чутки, які з'явилися в Інтернеті, про пожежу на підприємстві.
"Стирол" спростовує чутки про пожежу на підприємстві / zn.ua
"Це чутки, вже перевірили, нічого там не горить", - повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, відзначивши, що горить трава неподалік підприємства.Читайте такожНа "Стиролі" заперечують можливість хімічної катастрофи в Горлівці
Раніше бойовики погрожували підірвати "Стирол" у Горлівці, якщо українська армія продовжить свій наступ. Разом з тим, на підприємстві "Стирол" повідомили, що не мають запасів аміаку та інших вибухонебезпечних речовин.
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