Структури Фірташа намагаються навмисне зупинити Вільногірський ГМК - експерт

Про це в коментарі УНІАН сказав екс-міністр промполітики України Валерій Мазур.

«Що сьогодні робиться на Вільногірському ГМК? Фірташівці сьогодні беруть і вивозять звідти обладнання, припиняють робити розкривні роботи. Тобто доводять комбінат до того щоб він зупинився. А там 6 тисяч робітників. При цьому потім скажуть - ось бачите, поки був Фірташ, було все добре. А тепер припинили оренду, і стало все погано», - сказав Мазур.

«Це ні в які рамки не лізе. В нинішній час, коли кожна копійка потрібна бюджету, з таким підходом скоро не буде коштів, щоб платити військовим, вчителям, медикам, пенсіонерам. Йде розграбування держави через надра!» - додав екс-міністр.

Крім того він повідомив, що Фірташ продовжує отримувати надприбутки при мінімальних витратах на оренду Вільногірського ГМК та Іршанського ГЗК.

«За оцінками експертів, два комбінати дають чистий прибуток 350 млн дол. у рік. Фірташ незаконним шляхом домігся того, що 10 років тримає два ГЗК в оренді. Причому останніх 2 роки не сплачував орендну плату і говорив, що просто їх зберігає, а 350 млн дол. клав у кишеню», - додав Мазур.

Як раніше повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України за дорученням Кабінету міністрів України на початку червня 2014 року повідомив «Кримський титан» про намір розірвати договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. Однак, досі Кабмін Яценюка так і не прийняв остаточного рішення про долю вищезазначених підприємств.

Раніше уряд Тимошенко намагався повернути під контроль держави Вільногірський ГМК і Іршанський ГЗК. Кабміну Тимошенко цього так і не вдалося зробити.

Однак з приходом Януковича, уряд відмовився від повернення контролю над цими підприємствами, дозволивши Фірташу продовжити термін оренди до вересня 2014 року.

Довідка УНІАН. Іршанський ГЗК здійснює видобування ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн. Вільногірський ГМК щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

Фірташ був затриманий 12 березня у Відні за звинуваченням в економічних злочинах з метою можливої екстрадиції в США. Тоді ж підконтрольна Фірташу Group DF офіційно заявила, що "дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосуються інвестиційного проекту 2006 року".